Rusya'nın Ukrayna'nın Sumy bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumy bölgesine dün gece saatlerinde güdümlü bomba ile saldırı düzenledi. Bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Rusya sınırındaki Myropillya köyündeki bir binanın yıkıldığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - SUMİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Sumy'de Rus Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
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