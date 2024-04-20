Sungurlu'da Fırtına ve Yağış Ağaçları Devirdi - Son Dakika
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Sungurlu'da Fırtına ve Yağış Ağaçları Devirdi

Sungurlu\'da Fırtına ve Yağış Ağaçları Devirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü yağış, ağaçların devrilmesine neden oldu. Fırtına sırasında Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde bulunan totem tabelası zarar gördü. Ayrıca, Fatih Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan ağaç yolu kapattı. Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafından ağaç kaldırılarak yol tekrar ulaşıma açıldı.

20.04.2024 20:01
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü yağış ağaçların devrilmesine neden oldu.

İlçede öğle saatlerinde esmeye başlayan rüzgar, ilerleyen saatlerde kuvvetini artırdı. Fırtına sırasında Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde bulunan totem tabelası zarar gördü. Fatih Mahallesinde müstakil bir evin bahçesinde bulunan ağaç devrilerek yolu kapattı.

Park ve Bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından devrilen ağaç yerinden kaldırılarak yol tekrar ulaşıma açıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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