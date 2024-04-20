Sungurlu\'da Fırtına ve Yağış Ağaçları Devirdi

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Türkeli'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.