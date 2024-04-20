Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü yağış ağaçların devrilmesine neden oldu.
İlçede öğle saatlerinde esmeye başlayan rüzgar, ilerleyen saatlerde kuvvetini artırdı. Fırtına sırasında Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde bulunan totem tabelası zarar gördü. Fatih Mahallesinde müstakil bir evin bahçesinde bulunan ağaç devrilerek yolu kapattı.
Park ve Bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından devrilen ağaç yerinden kaldırılarak yol tekrar ulaşıma açıldı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Sungurlu'da Fırtına ve Yağış Ağaçları Devirdi - Son Dakika
Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Türkeli'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kotanlı HES baraj şantiyesinden 600 kilogram hurda demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri baraj bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.T. ve B.B. isimli zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, tırın arkadan çarpması sonucu takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Manisa karayolu Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yaralılar, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Isparta'da lisenin çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sonrası ormanlık alanda enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi ve elektrik tellerini kopardı. Fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.
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