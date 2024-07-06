Sungurlu\'da otomobil su kanalına düştü, sürücü yaralandı

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Çorum'un Sungurlu içesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale istikametinde seyir halinde olan Fazilet Ö. yönetimindeki 06 DN 884 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolun sağında bulunan su kanalına düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM