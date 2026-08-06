Sungurlu\'da Tarım Arazisinde Anız Yangını

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı bir köyde gece saatlerinde tarım arazisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Beyyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mevkiindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece karanlığında yükselen alevleri ve dumanı fark eden çevredeki köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere birkaç farklı noktadan müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın, çevredeki diğer arazilere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.