Sungurlu\'da Tarlada Yangın: 300 Balya Yanarak Kül Oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir tarlada çıkan yangın neticesinde 300 adet balya yanarak kül oldu.

Yangın, Sungurlu ilçesi Aşağıfındıklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer B.'ye ait tarlada balyaların olduğu kısımda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çıkan yangını çok büyümeden söndürdü. Yangında 300 adet balya yanarak kül oldu.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM