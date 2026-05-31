Sungurlu\'da Trafik Tedbirleriyle Bayram Rahatlığı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kurban Bayramı tatili süresince uygulanan trafik tedbirleri ve D190 Karayolu'nda yeşil ışık sürelerinin uzatılması trafik akışını büyük ölçüde rahatlattı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine giden ve dönüş yoluna geçen tatilcilerin Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan geçiş güzergahlarından biri olan Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik tedbirleri tatil süresince sürdürüldü. Özellikle D190 Karayolu Çorum-Ankara istikametinde trafik akışının kesintiye uğramaması ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması amacıyla trafik ışıklarında düzenlemeye gidildi. Bölgede trafiğin akışı dronla havadan görüntülendi. Ekipler tarafından yeşil ışık süresinin uzatılmasıyla birlikte, güzergah üzerinde oluşabilecek uzun araç kuyruklarının önüne geçilirken, araç yoğunluğu da önemli ölçüde azaltıldı. - ÇORUM