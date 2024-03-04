Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol ortasında kalan otomobil gece bekçileri tarafından kenara çekildi.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu- Kırıkkale karayolunda arıza yapan Ali Keleş otomobil yol ortasında kaldı. Devlet Hastanesi kavşağında aracıyla mahsur kalan otomobil sürücüsünün yardımına kazadan dönen trafik polisleri ve gece bekçileri koştu.
Trafik polisleri yolda güvenlik önlemi alırken, gece bekçileri aracı yol kenarına çekti. - ÇORUM
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Çorum'un Alaca ilçesinde, para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı. İki grup arasında yaşanan olayda, S.A.Ü. ve K.B. isimli gençler, önlerini kesen B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler, Alaca Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çorum'un Alaca ilçesinde, A.T. ve B.D. isimli iki kişi, Yıldızhan Mahallesi'nde karşılaştıkları S.A.Ü. ve K.B. ile sigara isteme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.A.Ü. ve K.B. bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.T. ve B.D. ise gözaltına alındı.
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