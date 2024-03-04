Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol ortasında kalan otomobil gece bekçileri tarafından kenara çekildi - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol ortasında kalan otomobil gece bekçileri tarafından kenara çekildi

Çorum\'un Sungurlu ilçesinde yol ortasında kalan otomobil gece bekçileri tarafından kenara çekildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda arıza yapan bir otomobil yol ortasında kaldı. Otomobil sürücüsünün yardımına kazadan dönen trafik polisleri ve gece bekçileri koştu. Trafik polisleri güvenlik önlemi alırken, gece bekçileri aracı yol kenarına çekti.

04.03.2024 00:14  Güncelleme: 00:15
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol ortasında kalan otomobil gece bekçileri tarafından kenara çekildi.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu- Kırıkkale karayolunda arıza yapan Ali Keleş otomobil yol ortasında kaldı. Devlet Hastanesi kavşağında aracıyla mahsur kalan otomobil sürücüsünün yardımına kazadan dönen trafik polisleri ve gece bekçileri koştu.

Trafik polisleri yolda güvenlik önlemi alırken, gece bekçileri aracı yol kenarına çekti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol ortasında kalan otomobil gece bekçileri tarafından kenara çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol ortasında kalan otomobil gece bekçileri tarafından kenara çekildi - Son Dakika
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