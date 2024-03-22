Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
SAMSUN - Samsun'da şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada 206,33 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saat 22.45'te Atakum ilersi Körfez Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Araç sürücüsü A.A.'nın yapılan üst aramasında 206,33 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şahsı ikamet ettiği adreste yakalayarak cezaevine gönderdi.
Isparta'da hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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