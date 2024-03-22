Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika
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Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 206,33 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

22.03.2024 19:26  Güncelleme: 19:30
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Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

SAMSUN - Samsun'da şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada 206,33 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saat 22.45'te Atakum ilersi Körfez Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Araç sürücüsü A.A.'nın yapılan üst aramasında 206,33 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Samsun, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika

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