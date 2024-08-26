Sürat motoruyla hız faciayla bitti: Metrelerce sürüklenen kızın kolu kopma noktasına geldi - Son Dakika
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Sürat motoruyla hız faciayla bitti: Metrelerce sürüklenen kızın kolu kopma noktasına geldi

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Kocaeli'de trafiğe kapalı alanda hızlı giden motosiklet kaza yaptı. Motosiklette bulunan Dilan A. metrelerce sürüklendi. Meydana gelen feci kazada genç kızın kolu ve parmakları kopma aşamasına geldi. Dilan A. kolunun ve parmaklarının kurtarılması için ameliyata alındı.

26.08.2024 17:12
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Sürat motoruyla hız faciayla bitti: Metrelerce sürüklenen kızın kolu kopma noktasına geldi

KOCAELİ - Kocaeli'de trafiğe kapalı alanda hızlı giden motosiklet kaza yaptı. Motosiklette bulunan Dilan A. metrelerce sürüklendi. Meydana gelen feci kazada genç kızın kolu ve parmakları kopma aşamasına geldi. Dilan A. kolunun ve parmaklarının kurtarılması için ameliyata alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre yarış yaptıkları iddia edilen motosikletli grup kazaya karıştı. Metrelerce sürüklenen motosikletteki Dilan A. feci şekilde yaralandı. Kızın kolu ve parmakları kopma aşamasına geldi. Kazayı gören arkadaşları hemen yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın ameliyata alındığı, kolunun ve parmaklarının kurtarılmaya çalışıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3-sayfa, Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sürat motoruyla hız faciayla bitti: Metrelerce sürüklenen kızın kolu kopma noktasına geldi - Son Dakika

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