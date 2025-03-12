Suriye'de Çatışmalarda 1383 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Suriye'de Çatışmalarda 1383 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye\'de Çatışmalarda 1383 Sivil Hayatını Kaybetti

Lazkiye ve Tartus'taki çatışmalarda en az 1383 sivil hayatını kaybetti, çoğu Alevi.

12.03.2025 16:31
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Lazkiye ve Tartus'ta güvenlik güçleri ile devrik Esad'a bağlı unsurlar arasında 4 gün süren çatışmalar sırasında en az bin 383 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Tartus'ta 6-10 Mart arasında devrik Esad unsurlarının güvenlik güçlerine saldırısıyla başlayan çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Şiddet olaylarında en az bin 383 sivilin hayatını kaybettiği, büyük kısmının Alevi olduğu ifade edildi. Cansız bedenlerin çoğunun tarım arazilerinde veya evlerde bulunduğu aktarıldı. Son can kayıplarının kıyı illeri Lazkiye ve Tartus ile komşu Hama'da kaydedildiği belirtildi. Resmi rakamlara göre çıkan çatışmalarda en az 231 güvenlik personeli yaşamını yitirirken, Gözlemevine göre Esad unsurlarından ise 250 kişi öldü.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Suriye'de yaşanan olaylardan Esad yanlısı grupların sorumlu olduğunu, ancak intikam amaçlı cinayetler işlendiğini de belirterek, "Kan dökenlerin, en yakınlarımız bile olsa cezasız kalmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - ŞAM

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lazkiye, Tartus, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suriye'de Çatışmalarda 1383 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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