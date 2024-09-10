Suriye\'den gelen mermi Gaziantep\'teki eve isabet etti

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Suriye tarafından geldiği düşünülen yorgun mermi, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan bir eve isabet etti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir eve, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti. Mermi camdan geçerek evin içindeki duvara saplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine eve jandarma ekipleri sevk edilirken şans eseri evde bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP