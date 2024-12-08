Suriye Konsolosluğu'nda Rejim Bayrağı İndirildi

İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'nda rejim bayrağı indirildi
İSTANBUL - Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardında İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'ndaki rejim bayrağı indirildi.
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından da coşkuyla karşılandı. Nişantaşı'nda bulunan Suriye Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık sloganlar attı. Konsolosluk binasına giren muhalifler, rejim bayrağını indirerek, 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu.
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