Suruç'ta 36 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hırsızlık ve yağma hükümlüsü tutuklandı

Suruç'ta 36 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hırsızlık ve yağma hükümlüsü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hırsızlık ve silahla yağma suçlarından toplam 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hırsızlık ve silahla yağma suçlarından kesinleşmiş 36 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında, hırsızlık ve silahla yağma suçlarından toplam 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltınsa alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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