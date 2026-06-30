Suruç\'ta patlama: 2 çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 çocuğun yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Yeniçağ Sokakta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çocukların oyun oynadığı sokakta patlama yaşandı. Patlamada A.K. isimli 3 yaşındaki kız çocuğu ile M.Y. isimli 6 yaşındaki erkek çocuğu yaralandı. Yaralılar, mahalleli ve aileleri tarafından araçlarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, patlamanın yaşandığı sokağı geçişlere kapattı.

Patlama anı güvenlik kamerasında

Henüz kaynağı belli olmayan patlama anı, bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. 2 çocuğun yaralandığı patlama sonrası mahalleli büyük panik yaşadı.

Patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili incelemeler sürüyor. - ŞANLIURFA