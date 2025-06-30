Sürücüsüz İş Makinesi Şarampole Yuvarlandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsü yokken hareket eden iş makinesi şarampole yuvarlandı.

Olay, Osmancık ilçesine bağlı Ağıroğlan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su deposu alanında çalışma yapan iş makinesi içerisinde sürücüsü bulunmadığı sırada sürüklenmeye başladı. Bir süre ilerleyen iş makinesi şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında operatörün iş makinesinde olmaması ise ihtimal faciayı önledi. - ÇORUM