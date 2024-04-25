Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu - Son Dakika
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Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu

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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Merve, Berna, Aleyna ve Damla Can arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Düelloların sonunda adaya veda eden isim Berna oldu.

25.04.2024 09:29  Güncelleme: 09:35
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde kadın potası yaşandı. Elemeye kalan Merve, Berna, Aleyna ve Damla Can arasında kıyasıya mücadele yaşandı.

ALEYNA RAKİBİNE FARK ATTI

Düelloda Merve ile Berna, Aleyna'yla da Damla Can eşleşti. Atışları kendi belirleyen Merve, potadan ilk kurtulan isim oldu. Damla Can ve Aleyna arasında oynanan düellonun kazananı ise Damla Can oldu. Final turuna kalan Berna ve Aleyna ise yarışmaya devam edebilmek için mücadele etti. Gecenin sonunda 5-1'lik skorla kazanan Aleyna oldu.

Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu

"ELİMDEN GELENİ YAPAMADIM, ÇOK ÜZÜLDÜM"

Düello sonunda Aleyna ile tartışan Berna yaptığı veda konuşmasında duygusal anlar yaşayarak "Aleyna emeğini vererek kazandı, ben elimden geleni yapamadım. Ailemle kavuşacak olmak çok güzel. Kaybettiğim için çok üzüldüm. Burada olmaktan gerçekten keyif aldım. Zor zamanlar geçirdik, kalbinizi kırdıysam özür dilerim. Kazasız belasız günleriniz olsun, herkese başarılar" dedi.

Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu

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Son Dakika 3.Sayfa Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu - Son Dakika
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