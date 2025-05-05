Survivor'da ortalık karıştı! İki yarışmacı kaçarken prodüksiyon ekibine yakalandı - Son Dakika
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3.Sayfa

Survivor'da ortalık karıştı! İki yarışmacı kaçarken prodüksiyon ekibine yakalandı

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Survivor'da tansiyon yeniden yükselirken, Mavi Takım yarışmacılarından Batuhan ve Almeda'nın adada gizlice bir villaya girerek hırsızlık yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Acun Ilıcalı'nın konuyu acil durum konseyine taşıdığı anlarda, hırsızlık suçlamasını inkar eden Batuhan'ın tavrına karşılık Ilıcalı'nın ''Almeda her şeyi itiraf etti'' sözleri adeta stüdyoya bir bomba gibi düştü.

05.05.2025 08:31
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Survivor 2025 All Star sezonunda olayların ardı arkası kesilmiyor. Son yaşanan gelişme, yarışmanın en sansasyonel anlarından biri olarak Survivor tarihine geçmeye aday. Mavi Takım yarışmacıları Batuhan ve Almeda'nın, yarışma alanı dışında bir villaya izinsiz şekilde girdikleri ve burada yer alan bir çantayı alarak adaya geri döndükleri iddiası büyük yankı uyandırdı.

"EKİBİMİZ PUSUYA YATTI"

Olayla ilgili ilk açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, "Mavi takımdan kural ihlali olacağı yönünde bilgi geldi. Ekibimiz pusuya yattı. Batuhan ve Almeda..." sözleriyle durumu teyit etti. Ardından, iddiaların aslında bir hırsızlık vakası olarak değerlendirildiği açıkça anlaşıldı. Yarışmanın sıkı kurallarına göre dış dünyadan herhangi bir eşya almak veya belirlenen alan dışına çıkmak kesinlikle yasak. Ancak bu kez olay basit bir ihlalin ötesine geçerek "hırsızlık iddiası" şeklinde nitelendirildi.

İTİRAF ETTİ

Almeda konseyde yaptığı açıklamada, suçlamaları doğrudan kabul etti: "Yolda ekiple karşılaştık, çantayı bize ver dediklerinde verecektim ama o an korktuk ve vermedim. O an korku var, telaş var, endişe var ve her şeyden önemlisi de yakalanmanın vermiş olduğu psikolojik baskı var. Koşarak gittik. Çantayı saklamaya çalıştık. Hiç olmasını istemediğim şeyler oldu. Kendi sinirime yenik düştüm."

"BİZE TUZAK KURULDU"

Batuhan, suçlamaların ardından konseyde oldukça sert ifadeler kullandı. Kendilerine tuzak kurulduğunu öne süren yarışmacı, "Hadi buyur. Dediğiniz gibi, şikayet edilmişiz. Kısa bir süre içerisinde biz tuzağa düşmüşüz. Bu kadar tuzak kurulamaz." diyerek yapım ekibine tepki gösterdi. Batuhan'ın bu çıkışı üzerine Acun Ilıcalı ise soğukkanlı bir şekilde yanıt vererek, "Almeda itiraf etti." ifadeleriyle olayın doğruluğunu net biçimde ortaya koydu.

Survivor\'da ortalık karıştı! İki yarışmacı kaçarken prodüksiyon ekibine yakalandı

Acun Ilıcalı, Televizyon, Hırsızlık, Tansiyon, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Survivor'da ortalık karıştı! İki yarışmacı kaçarken prodüksiyon ekibine yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Yalçın:
    Galatasaray tebrik ederim futbolu oynayarak şampiyon olmayı öğretti yine :( 23 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    acun Fenerbahçe ayrılacak gahne kendine reyting kasıyor biz Fenerbahçeliler yemeyiz alikoc ve sen defolup gidecekseniz 14 6 Yanıtla
  • Ebk901019.:
    haber değeri çok yüksek....son dakika acun medyanın mı? 14 2 Yanıtla
  • ömer duman:
    bunu izleyen var mı aw 9 1 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Taraftar olarak suç bizde onlar inatla devam edeceğiz dedikçe biz gidip tribünleri dolduruyoruz yönetim istifa diye bağırıp çağırıp geri geliyoruz. Hiç bir anlamı yok hiç kimse gitmeyecek boş tribünleri görüp kendi aralarında oynar dururlar en güzel tepki bu kaybedecek bir şey mi kaldı ki ortada. 7 yaşından beri fenerbahçeliyim yaşım 53 soğudum artık övünülecek hiç bir şey bırakmadılar. Ülkeyi yönetenler den farksız tutumları başarısızsan her şey kötüye gidiyorsa halkta taraftarda artık istemiyoruz gidin diyorsa çekip gideceksin. Ne yapı ne hakem ne de başka bir şey adamlar anaların ak sütü gibi hak ederek şampiyon oldular. Arkadaşlar arasında artık futbol muhabbeti dahi edecek özgüveni yok ettiniz. Lütfen istifa edin kongre kararı alın başka çıkar yolu yok. 8 0 Yanıtla
  • aragorn:
    ACUNU OYUNCAK ETTİ YARIŞMACILAR NE YAPARLARSA ACUN BİR ESİYOR SONRADA DEVAM KALDIĞI YERDEN TÜM CİDDİYETİ BİTTİ MALESEF, SON OLAY ALMEDA YAZIK BU KADAR ÇALIŞANIN EMEĞİNE 4 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Hahahah cokda umurunda lahmacunun şikeciler daha onemli dertleri var 2 2 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    ellerine kelepçe vurulmuş günleri görmek dileğiyle 2 0 Yanıtla
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