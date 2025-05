Survivor\'da ortalık karıştı! İki yarışmacı kaçarken prodüksiyon ekibine yakalandı

Survivor 2025 All Star sezonunda olayların ardı arkası kesilmiyor. Son yaşanan gelişme, yarışmanın en sansasyonel anlarından biri olarak Survivor tarihine geçmeye aday. Mavi Takım yarışmacıları Batuhan ve Almeda'nın, yarışma alanı dışında bir villaya izinsiz şekilde girdikleri ve burada yer alan bir çantayı alarak adaya geri döndükleri iddiası büyük yankı uyandırdı.

"EKİBİMİZ PUSUYA YATTI"

Olayla ilgili ilk açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, "Mavi takımdan kural ihlali olacağı yönünde bilgi geldi. Ekibimiz pusuya yattı. Batuhan ve Almeda..." sözleriyle durumu teyit etti. Ardından, iddiaların aslında bir hırsızlık vakası olarak değerlendirildiği açıkça anlaşıldı. Yarışmanın sıkı kurallarına göre dış dünyadan herhangi bir eşya almak veya belirlenen alan dışına çıkmak kesinlikle yasak. Ancak bu kez olay basit bir ihlalin ötesine geçerek "hırsızlık iddiası" şeklinde nitelendirildi.

İTİRAF ETTİ

Almeda konseyde yaptığı açıklamada, suçlamaları doğrudan kabul etti: "Yolda ekiple karşılaştık, çantayı bize ver dediklerinde verecektim ama o an korktuk ve vermedim. O an korku var, telaş var, endişe var ve her şeyden önemlisi de yakalanmanın vermiş olduğu psikolojik baskı var. Koşarak gittik. Çantayı saklamaya çalıştık. Hiç olmasını istemediğim şeyler oldu. Kendi sinirime yenik düştüm."

"BİZE TUZAK KURULDU"

Batuhan, suçlamaların ardından konseyde oldukça sert ifadeler kullandı. Kendilerine tuzak kurulduğunu öne süren yarışmacı, "Hadi buyur. Dediğiniz gibi, şikayet edilmişiz. Kısa bir süre içerisinde biz tuzağa düşmüşüz. Bu kadar tuzak kurulamaz." diyerek yapım ekibine tepki gösterdi. Batuhan'ın bu çıkışı üzerine Acun Ilıcalı ise soğukkanlı bir şekilde yanıt vererek, "Almeda itiraf etti." ifadeleriyle olayın doğruluğunu net biçimde ortaya koydu.