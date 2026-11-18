Suşehri'de jandarma yakaladı: 2 şüpheli 1 kilo metamfetamini yutarak taşımışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Suşehri'de yürüttüğü uyuşturucu çalışmasında 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde şüphelilerin 100 ayrı paketi yutarak mide ve bağırsaklarında sakladığı, paketlerden toplam 1 kilogram metamfetamin çıktığı belirlendi. Şüpheliler adliyedeki işlemlerin ardından tutuklandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA 100 PAKET
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün Suşehri ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan kontrollerde şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yutulmak suretiyle saklanmış 100 ayrı paket bulunduğu tespit edildi.
Paketlerin içerisinden toplam 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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