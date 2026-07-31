Susurluk'ta Orman Yangını
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgar nedeniyle hızla yayılıyor.
Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Kaplıca mevkiinde çıkan orman yangını, bölgedeki rüzgar güllerinde çalışan bir personel tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, yangının etkili olduğu alanda yoğun duman yükselirken, kuvvetli rüzgarın alevlerin yayılmasını hızlandırdığı görüldü. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: İHA
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