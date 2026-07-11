Susurluk\'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Susurluk ilçesine bağlı Göbel Mahallesi'nde bulunan otluk alanda meydana geldi. Araziden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda yangın tamamen söndürülürken, alanda soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR