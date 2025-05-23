Susurluk\'ta Takla Atan Cipe 2 Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan cipin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir Otoyolu Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde meydana geldi. Ö.A. idaresindeki 34 HEF 783 plakalı cip, sürücüsünün idaresinden çıkarak takla attı. Takla atan cip, refüje çıktı. Kazada Ö.A. ve K.S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR