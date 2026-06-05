Susurluk\'ta Tek Taraflı Kaza: Bir Kişi Kurtarıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta mahsur kalan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaza, Susurluk ilçesi Kayıkçı Mahallesi Kalfaköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.H. idaresindeki 54 EM 419 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen tek taraflı kazada, araç içerisinde bulunan K.H. isimli vatandaş yaralanarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan K.H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs ambulansla Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR