Susurluk'ta Tek Taraflı Kaza: Bir Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Susurluk'ta Tek Taraflı Kaza: Bir Kişi Kurtarıldı

Susurluk\'ta Tek Taraflı Kaza: Bir Kişi Kurtarıldı
05.06.2026 17:57
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tek taraflı trafik kazasında bir kişi araçta mahsur kaldı, kurtarıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta mahsur kalan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaza, Susurluk ilçesi Kayıkçı Mahallesi Kalfaköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.H. idaresindeki 54 EM 419 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen tek taraflı kazada, araç içerisinde bulunan K.H. isimli vatandaş yaralanarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan K.H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs ambulansla Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Susurluk'ta Tek Taraflı Kaza: Bir Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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