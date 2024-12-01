Susurluk\'ta Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak yan yattı.

Kaza, Balıkesir- Bursa Karayolu'nun Bursa istikameti, Susurluk Şeker Fabrikası mevkiinde gerçekleşti. E.Y. yönetimindeki 35 TCE 66 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk itfaiye ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü E.Y., sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulans ile Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olay nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. - BALIKESİR