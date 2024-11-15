Susurluk\'ta Zincirleme Kaza: Bir Kişi Sıkışarak Yaralandı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, meydana gelen zincirleme kazada bir kişi minibüs içerisine sıkışarak ağır yaralandı. Sürücünün sıkıştığı minibüs çalıntı çıktı. Jandarma tahkikat başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir- Bursa kara yolunun Bursa istikametinde Karapürçek Karagül Dinlenme Tesisleri yakınlarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada, bir minibüste sıkışıp ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye Ekipleri, hızla müdahale ederek araçta sıkışan yaralıyı kurtardı. Çalıntı olduğu belirlenen 16 AZC 606 plakalı Ford Transit minibüsün sürücüsü Ö.K., ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza ve çalıntı araçla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. - BALIKESİR