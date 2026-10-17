Suudi Arabistan'da Jubail açıklarında 2 tanker vuruldu, birinde hasar oluştu

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), cuma günü Suudi Arabistan açıklarındaki 2 tankerin saldırıya uğradığını duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, cuma günü Suudi Arabistan'ın Jubail kentinin 68 deniz mili kuzeydoğusunda bir tankerin vurulduğu bildirildi. Tüm mürettebatın güvende olduğu ve tahliye edildiği aktarıldı. Herhangi bir çevresel etki bildirilmediği, yetkililerin olayı araştırdığı ifade edildi. Bölgeden geçen gemilerin dikkatli olmaları ve şüpheli görülen her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

UKMTO'dan kısa süre yapılan farklı bir açıklamada ise yine cuma günü Suudi Arabistan'ın Jubail kentinin 78 deniz mili kuzeydoğusunda bir tankerin küçük bir tekneden roket güdümlü el bombası (RPG) ile saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırı sonucu geminin kıç tarafında hasar meydana geldiği, mürettebatın tamamının ise güvende olduğu belirtildi. Hasarın boyutu ve çevresel etkilerinin henüz bilinmediği vurgulandı.