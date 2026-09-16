Suudi öncülüğündeki koalisyon, Babülmendep kuzeyindeki Husi noktalarını vurdu

Suudi öncülüğündeki koalisyon, Babülmendep kuzeyindeki Husi noktalarını vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen Enformasyon Bakanlığına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Babülmendep Boğazı'nın hemen kuzeyindeki Dübab bölgesinde Husilere ait askeri noktaları hedef aldı. Bölgeden aktarılan bilgilere göre Yemen güçleri de Taiz'in batısındaki el-Kudaha cephesinde Husi noktalarını vurdu.
Yemen Enformasyon Bakanlığına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Babülmendep Boğazı'nın hemen kuzeyinde yer alan Dübab bölgesindeki Husilere ait askeri noktaları hedef aldı.
Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen Enformasyon Bakanlığına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Babülmendep Boğazı'nın hemen kuzeyinde yer alan Dübab bölgesindeki Husilere ait askeri noktaları vurdu.
Bölgeden aktarılan bilgilere göre; Yemen güçleri Taiz'in batısındaki el-Kudaha cephesinde de Husilere ait askeri noktaları hedef aldı.
Kaynak: İHA
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