Suudi öncülüğündeki koalisyon, Sana Havalimanı'na misilleme saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Suudi öncülüğündeki koalisyon, Sana Havalimanı'na misilleme saldırısı düzenledi

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı'na misilleme saldırısı düzenledi. Al Masirah televizyonu saldırıyı duyurdu; Yemen hükümet güçleri Taiz yakınlarında Husilere ait noktaların sekiz hava saldırısıyla hedef alındığını açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendi.

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki gerilim karşılıklı saldırılarla tırmandı. Suudi Arabistan'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarının ardından koalisyon güçleri Yemen'de misilleme saldırılar düzenledi. Husilerin yönettiği Al Masirah televizyonu, 2014 yılından bu yana silahlı grubun kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yemen hükümet güçleri ise Taiz kenti yakınlarındaki Husilere ait noktaların sekiz hava saldırısı ile hedef alındığını açıkladı.

Kaynak: İHA
Suudi Arabistan3. SayfaHükümetDünyaYemenTaizSon Dakika

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