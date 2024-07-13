Suya kapılan annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu

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Erzurum- Artvin karayolunda seyir halindeyken meydana gelen heyelanda dere kenarına sürüklenen araçtan dereye düşen annenin cesedi, kaza yerine 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saat 20.30 sıralarında Erzurum-Artvin karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde heyelan meydana geldi. Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil dere yatağına sürüklendi. Kaza sonrası sürücü kurtarılırken, araçta bulunan anne ve kızı araçtan fırlayarak dereye düştü. Dere yatağında itfaiye ekiplerince yapılan aramalarda annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta göl yatağında bulunurken, 10 aylık olduğu belirtilen kızı arama çalışmaları devam ediyor. - ERZURUM