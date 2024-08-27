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Tabutunu kadınlar omuzladı

Eşi tarafından öldürülen Senem Kıvrık, son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşi tarafından öldürülen Senem Kıvrık, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken, kılınan cenaze namazının ardından cami yanında toplanan kadınların tabutu omuzlayıp cenaze arabasına kadar taşıması dikkat çekti.

Olay, 26 Ağustos sabahı saat 08.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Aile içi sorunlar yaşayan Senem Kıvrık (40), kocası M.K. hakkında mahkemeye başvurarak evden uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Olay sabahında çiftin sokakta buluştuğu ve çıkan tartışma sonrası M.K.'nın, aracında bulunan sert bir cisimle Kıvrık'ın başına vurduğu iddia edildi. Kavganın sokakta devam ettiği sırada, M.K. yanında getirdiği bıçakla eşini karnından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Senem Kıvrık, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem Kıvrık, Menteşe Kurşunlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kılınan cenaze namazı sonrası ise cami yanında toplanan kadınların tabutu omuzlayıp cenaze arabasına kadar taşıması gözlerden kaçmadı.