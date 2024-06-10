Tadilat halindeki benzinlikte çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Tadilat halindeki benzinlikte çıkan yangın korkuttu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tadilat nedeniyle kapalı olan bir benzin istasyonunda yangın çıktı. Yangın çalışanların ve itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 2 kişi hafif yaralandı.

10.06.2024 15:22
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Tadilat halindeki benzinlikte çıkan yangın korkuttu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde tadilat nedeniyle kapalı olan bir benzin istasyonunda yangın çıktı. Yangın çalışanların ve itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İzmir Yolu Koca Seyit Havalimanı Kavşağı yakınlarındaki bir benzinlikte yangın çıktı. Bir süredir tadilat nedeniyle kaplı olan benzin istasyonunda monte edilmek üzere gelen klima ünitelerinin depolandığı bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak çalışanlar müdahale etti. Bu sırada iki kişi hafif yaralandı. Yangın çıkan alanın LPG dolum merkezi yakınında olması korkuya neden oldu. Yaralılar Edremit Devlet Hastanesine gönderildi. Yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye, 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın sonrası istasyonda soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tadilat halindeki benzinlikte çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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