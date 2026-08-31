Osmaniye’de TAG Otoyolu’nda tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye’de TAG Otoyolu’nda tır devrildi: 1 yaralı

Osmaniye’de TAG Otoyolu’nda tır devrildi: 1 yaralı
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Osmaniye'de TAG Otoyolu'nda kontrolden çıkan çekicinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'de TAG Otoyolu'nda kontrolden çıkan çekicinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şekerdere Viyadüğü yakınlarında, Bahçe-Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ş. yönetimindeki 47 PG 433 plakalı çekici, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak emniyet şeridinde park halindeki 73 SB 361 plakalı dorseye çarptıktan sonra devrildi. Kazada çekici içerisinde sıkışan sürücü İbrahim Ş. için bölgeye sağlık, güvenlik ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Osmaniye, İtfaiye, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye’de TAG Otoyolu’nda tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye’de TAG Otoyolu’nda tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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