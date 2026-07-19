Taganrog Limanı'ndaki Saldırıda Türk Gemi Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taganrog Limanı'ndaki Saldırıda Türk Gemi Görevlisi Hayatını Kaybetti

Taganrog Limanı\'ndaki Saldırıda Türk Gemi Görevlisi Hayatını Kaybetti
19.07.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'daki hava saldırısında yaralanan Zonguldaklı Kadir Kamilçelebi, tedavi sürecinde yaşamını yitirdi.

Rusya'nın Taganrog Limanı'nda gerçekleştirilen hava saldırısında isabet alan Türk bayraklı "Sabahat Telli" isimli gemide görev yapan Zonguldaklı Kadir Kamilçelebi, tedavi gördüğü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'nın Azak Denizi'nde düzenlediği operasyonlar kapsamında 10 Temmuz 2026 tarihinde Rusya'nın Taganrog Limanı'na yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda, İnebolulu Telli ailesine ait Gemiciler Denizcilik bünyesinde faaliyet gösteren Türk bayraklı "Sabahat Telli" adlı tanker gemisi de hedef alındı.

Hava saldırısı sırasında gemide görevli olan Zonguldaklı Kadir Kamilçelebi'nin ağır yaralandığı belirlendi. Rusya'da yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kamilçelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamilçelebi'nin vefatı memleketi Zonguldak'ta derin bir üzüntüyle karşılanırken, cenazenin Türkiye'ye nakil işlemlerinin tamamlanmasının ardından defin programının ayrıca duyurulacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Denizcilik, 3. Sayfa, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taganrog Limanı'ndaki Saldırıda Türk Gemi Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

15:33
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
15:18
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
14:42
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
14:37
Bahçeli’den dikkat çeken ’Kıbrıs’ mesajı: Zulmü bilerek hasır altı ediyorlar
Bahçeli'den dikkat çeken 'Kıbrıs' mesajı: Zulmü bilerek hasır altı ediyorlar
14:33
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
13:41
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 15:40:44. #7.13#
SON DAKİKA: Taganrog Limanı'ndaki Saldırıda Türk Gemi Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.