Tahliye Kararı: Adalet Talebi - Son Dakika
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Tahliye Kararı: Adalet Talebi

Tahliye Kararı: Adalet Talebi
17.06.2026 10:16
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Kahramanmaraş'taki kazada tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi, aile adalet istiyor.

Kahramanmaraş'ta 6 ay önce nişanlı çift Ahmet İnce ile Mislina Akçakoyun'un hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ahmet İnce'nin ablası Zehra Altıparmak, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istediklerini belirterek, "Adalete güveniyoruz ve davamızın peşindeyiz" dedi.

Kaza, 23 Aralık 2025'te merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, Ahmet İnce idaresindeki motosiklete çarpmış, kazada motosikletteki Mislina Akçakoyun olay yerinde, ağır yaralanan Ahmet İnce ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından açılan davanın son duruşmasında tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Kararın ardından hayatını kaybeden Ahmet İnce'nin ablası Zehra Altıparmak, açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olayın sürücünün eylemiyle değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Altıparmak, kazada birden fazla aracın rolü bulunduğuna yönelik iddiaların detaylı şekilde araştırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Kendisinin ilk ifadesinde de bu hususu dile getirdiğini belirten Altıparmak, "Ben bizim gibi olan aileler için de konuşuyorum. İki aracın yarış yaptığı ve motosikletli sürücü olan kardeşime çarptıkları yönünde duyumlar vardı. Gerçekleşen mahkemede şüpheli sürücüye denetimli serbestlik verildi. Bizim istediğimiz tek şey olayın detaylı şekilde incelenmesidir. Ben ilk ifademde vuran sürücü kadar kaçan diğer araç sürücüsünün de suçlu olduğunu söylemiştim. O kişinin de bu davada yer almasını istiyorduk ancak dosyaya dahil edilmedi" dedi.

"Kazanın tüm ayrıntıları ortaya çıkarılsın"

Kazanın oluş şekline ilişkin farklı değerlendirmeler bulunduğunu dile getiren Altıparmak, olayın tüm teknik verilerle yeniden incelenmesini istediklerini kaydetti. Kazaya ilişkin anlatımlarda motosikletin şerit değiştirdiği yönünde iddialar bulunduğunu ifade eden Altıparmak, "İki aracın hızlı ilerlerken kardeşimin motosiklet ile aniden sol şeride geçtiği söyleniyor. Arkadan gelen diğer hızlı aracın çarptığı ve bundan dolayı kazanın meydana geldiği ifade ediliyor. Kazada ilk aracın sebebiyet verdiği söyleniyor, diğer aracın ise kazadan kaçmak için motosiklete çarptığı belirtiliyor. Olay yerinde yaklaşık 157 metrelik sürüklenme olduğu ifade ediliyor. Biz tüm bunların detaylı ve tarafsız şekilde araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Kardeşim askere gidecekti, Mislina mezun olacaktı"

Hayatını kaybeden genç çiftin yarım kalan hayallerinden bahseden Altıparmak, "Acımız hafiflemez ama yüreğimize su serpilmesini istiyoruz. Hayalleri vardı ikisinin de. Mislina üniversitede ziraat bölümünde okuyordu ve mezun olacaktı. Kardeşim ise askere gidecekti. En çok üzüldüğümüz şey onları özlemek. Onların yaşayamadığı hayalleri vardı. Bu acıyı tarif etmek mümkün değil. Benim kardeşimin asli kusurlu olduğu iddia ediliyor. Ancak 50 kilometre hız sınırı bulunan bir yolda nasıl 160 kilometre hızlara çıkıldığı da araştırılmalı. Yol adeta yarış pistine dönmüş durumda. Bu tür olaylar birçok ailenin canını yakıyor. Bununla ilgili önlemler alınması gerekiyor. Güvenlik kamerası kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesini istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Gerekiyorsa en üst mahkemeye kadar çıkmayı düşünüyoruz. Daha kaç insanın canı yanacak? Güvenlik kameralarının tek tek incelenmesini bekliyoruz. Adalete güveniyoruz ve davamızın peşindeyiz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ş.K.'nin yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verirken, davayı ileri bir tarihe erteledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tahliye Kararı: Adalet Talebi - Son Dakika

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