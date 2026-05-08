Tahran'da Hava Savunma Önlemleri Alındı

İran basını, başkent Tahran'ın batısında konuşlu hava savunma sistemlerinin düşman hedeflere karşı devreye girdiğini duyurdu.
İran'da Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilim sürerken, başkent Tahran'da da hareketli saatler yaşanıyor. İran basını, Tahran'ın batısında "düşman hedeflere" karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve savunma faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.
İran devlet televizyonu daha önce, ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerine müdahalede bulunduğunu, Hürmüz Boğazı bölgesindeki düşman unsurlarının İran'ın füze ateşi altına alındığını bildirmişti. Haberde, "Düşman birlikleri zarar gördükten sonra kaçmak zorunda kaldı" ifadelerine yer verilmişti. - TAHRAN
