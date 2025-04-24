Takla atan aracın açılan kapısından fırlayan genç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Takla atan aracın açılan kapısından fırlayan genç sürücü hayatını kaybetti

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Takla atan aracın açılan kapısından fırlayan genç sürücü hayatını kaybetti Cenazeyi teslim almaya gelen annenin feryatları yürekleri dağladı Kaza yapan aracın motoru yerinden koptu, ortalık savaş alanına döndü Gencin korneaları bağışlandı Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini...

24.04.2025 14:25
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Takla atan aracın açılan kapısından fırlayan genç sürücü hayatını kaybetti

Cenazeyi teslim almaya gelen annenin feryatları yürekleri dağladı

Kaza yapan aracın motoru yerinden koptu, ortalık savaş alanına döndü

Gencin korneaları bağışlandı

ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce başka bir otomobile çarptı ardından bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Aracın motorunun yerinden fırladığı kazada açılan kapıdan yola savulan 19 yaşındaki genç sürücü hastanede hayatın kaybederken 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden gencin cenazesinin alınması sırasında annesinin feryatları yürekleri dağladı

Gencin kornealarının bağışlandığı öğrenilirken acılı annenin "Oğlum dünyayı görmeye devam edecek" dediği öğrenildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı 15 Temmuz Şehitleri Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havalimanı istikametinden Akdeniz Üniversitesi yönüne seyir halindeki 07 BFV 54 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammed Çağatay Gürler direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce aynı güzergahta ilerlemekte olan Mahmut C. Ş.'nin kullandığı 07 YMV 84 plakalı Audi marka araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç bariyerlere çarparak takla attı.

Aracın motoru koparak 50 metre sürüklendi

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada takla atan otomobilin motoru çarpmanın şiddetiyle yerinden çıkarak yaklaşık 50 metre yolda sürüklendi. Hurdaya dönen araçta bulunanların yardımına ilk olarak yoldan geçmekte olan diğer araç sürücüleri koşarken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza anında otomobil açılan kapısından yola fırlayan araç sürücüsü Muhammed Çağatay Gürler ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 genç kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Aracın açılan kapısından yola fırlamış

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gürler ve arkadaşları ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada araçtan yola fırlayan araç sürücüsü 19 yaşındaki Muhammed Çağatay Gürler doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin vefat haberini alan ailesi yakınları gözyaşlarına boğulurken Gürler'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gürler'in cansız bedeni buradaki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu mezarlığına götürüldü.

"Oğlum dünyayı görmeye devam edecek"

Trafik kazasında hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeninin cenaze aracına alınması sırasında anne Gülcan Gürler gözyaşlarına hakim olamazken "Oğlum kalk ne olur. Oy canım benim, benim oğlum ne olmuş öyle" sözleri yürekleri burktu. Öte yandan genç yaşta hayatını kaybeden Muhammed Çağatay Gürler kornealarının ailenin isteği ile bağışlandığı öğrenildi. Ailenin yakınlarından Mehmet Akif Kababaş, gençlere uyarılarda bulunarak, "Emniyet kemerini takmadığı için vefat ettiğini söylerdiler. Anne-baba çok acılı, hiç kimse anne ve babasına böyle bir acı yaşatmasın. Aile kornealarını bağışladı. Annesi 'En azından oğlum dünyayı görmeye devam edecek' dedi. Gençler sürat yapmasın, emniyet kemerini taksın, kurallara uysunlar" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Takla atan aracın açılan kapısından fırlayan genç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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