Takla Atan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
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Takla Atan Araçta 3 Yaralı

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Antalya'da takla atan araçta 5 genç yola savruldu, 3'ü yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

04.12.2024 15:55
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Takla atan araçtan gençleri yola savuran kaza kamerada

Araç takla attı, metrelerce dönerek sürüklendi

Kazada yerde yatan arkadaşlarına sürekli uyumaması telkininde bulunan genç "Onlara bir şey olmasın, ben öleyim" demişti

ANTALYA - Antalya'da takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yola savrulup 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın takla attıktan sonra sürüklenerek uzun bir sürre dönmesi yer aldı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akcan H.K. idaresindeki 16 ARK 89 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bordür taşlara vurdu, ardından takla atarak sürüklendi. Kazada araçtaki 5 kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Yusuf E.G., Selman B.G. ve Kaan G. yaralanırken, sürücü ile ismi öğrenilemeyen diğer genç hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

"Kardeşlerime bir şey olmasın, ben öleyim"

Yaralanan arkadaşlarının bir an olsun başından ayrılmayan 2 genç, sağlık ekiplerine zaman zaman zor anlar yaşattı. Sağlık ekiplerinden bilgi almaya çalışan gençlerden biri, "Ağabey bu kan kaybı ne? Ne olur bir şey söyle, bir şeyi var mı? Kardeşlerime bir şey olmasın, ben öleyim. Ben niye yaşıyorum" dedi.

Gençler, arkadaşlarının uyumaması için de, "Ağabeyim uyan. Allah için uyuma. Ne olur ses ver" şeklinde telkinde bulundu.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kazayı ilişkin güvenlik kamer görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı aracın, orta refüjdeki bordür taşlara vurup ters dönmesi ve sürüklenerek uzun bir süre döndüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Takla Atan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika

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