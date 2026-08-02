Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu - Son Dakika
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Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu

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Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçe kapısına çarparak takla attığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçe kapısına çarparak takla attığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada aynı aileden sürücü ile eşi yaralanırken, araçta bulunan 3 çocuk ise kazayı yara almadan atlattı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE TAKLALAR ATTI

Kaza, Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı ile Kayhan Mahallesi arasındaki kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 01 RT 005 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçe kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak devrildi.

Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak bahçe kapısına çarpması ve ardından takla atması yer aldı.

Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu

ÇOCUKLAR YARA ALMADAN KAZAYI ATLATTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan 3 çocuğun ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu - Son Dakika
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