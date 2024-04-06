Taksi bulamayınca cip çalıp onunla da kaza yaptılar
ADANA - Adana'da 2 arkadaş park halindeki bir otomobili "Eve gidecek taksi bulamadık, ne güzel araba" diyerek çaldı. Şüpheliler çaldıkları araçla iki farklı otomobile de çarparken kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Olay, 3 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan Alican U. ve Fatih A. daha sonra sokak aralarında gezmeye başladı. Gezdikleri sırada Hakan K.'a ait cipi görünce çalmaya karar verdiler. Şüpheliler aracın kapısını açıp bindikten sonra koltuğunun altında bulunan anahtar ile çalıştırdılar.
Şüpheliler aracı çalıştırdıktan sonra kaçarken park halindeki bir otomobile ve başka bölgede yine park halindeki farklı otomobile çarptı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Aracı çalınan Hakan K.'ın ihbarı üzerine bölgeye Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlığı Alican U. ve Fatih A.'ın yaptığını tespit etti. Şüpheliler olaydan birkaç saat sonra evlerinde kıskıvrak yakalandı.
Şüphelilerden Alican U.. ifadesinde," Fatih ile birlikte alkol aldık. Eve gidecek taksi bulamadık. Tesadüfen yolda park halindeki aracı gördük. Alican, 'Arabaya bak. Ne güzel araba' dedi. Sonrasında kapısını açıp içeriye girdi. Anahtarı da üzerindeydi. Alican arabayı çalıştırdı; yola çıktık ama kaza yapınca da korkup kaçtık" dediği öğrenildi.
Diğer şüpheli ise Fatih A. ise," Alican ile birlikte alkol aldık. Eve gidecek taksi bulamadık. Yolda giderken, park halindeki araba dikkatimi çekti. Hoşuma gitti. Kapısı açık, anahtarı da üzerindeydi" ifadesini verdiği bildirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Araç sahibi Hakan K. ise, otomobilinde teknik bir arıza olduğunu, bu yüzden de sol ön kapı ve bagajının kilitlenmediğini, olay günü de aracının bu kusuru görünmeyecek şekilde park edip, kontak anahtarını da sürücü koltuğunun altına gizlediğini söylediği bilgisine ulaşıldı.
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