Taksi Şoföründen Kahramanlık: Uyuşturucu Tacirini Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Taksi Şoföründen Kahramanlık: Uyuşturucu Tacirini Yakaladı

Beylikdüzü'nde taksi şoförü, polisin kovalamacasına yardım ederek uyuşturucu tacirini yakaladı.

03.01.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde nefes kesen kovalamaca: Kahraman taksi şoförü, polise yardım etti zehir tacirini böyle yakaladı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin havaya ateş etmesine rağmen dur ihtarına uymayan şüpheli şahsı, ticari taksi şoförü yakaladı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken taksi şoförü, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdim" dedi.

Olay, Beylikdüzü'nde bugün öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre motosikletli polis ekipleri şüpheli bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Şahıs, polise yakalanacağını anlayınca motosikleti ile kaçarken yere düştü. Motorunu bırakıp yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheliyi durdurmak isteyen polis havaya ateş etti. Uyarılara aldırış etmeyen şüpheli, taksi şoförü tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi.

"Vatandaşlık görevimi yerine getirdim"

Olaya ilişkin konuşan taksi şoförü, Bilal Bozkuş, "Olay şu şekilde oldu, aracımda müşteri vardı. Müşteriyi gideceği konuma götüreceğim esnada karşı şeritte Yunus polislerin bir motorcuyu kovaladığını gördüm. Motorcuya dur ihtarında bulunduklarını gördüm. O esnada motorcu dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşmesine rağmen polislerin motordan inip dur ihtarında bulunmalarına rağmen motorcu yaya bir şekilde kaçmaya devam etti. Polisler, şahıs dursun diye peş peşe havaya ateş etti. O sırada motorcu benim yanımdan geçiyordu. Bende o esnada aracımdan inerek şahsı buradaki bir kişinin yardımıyla yakalayıp etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim ettim. Korkmadım. Son zamanlarda motorcuların esnaf ya da dükkanları kurşunladıkları aklıma geldi. Onlardan biri olabileceğini düşündüğüm için kovaladım. Direkt yere yatırdık. Araçta müşterilerde vardı. Ben şahsı polislere bıraktığım gibi aracıma binerek devam ettim. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim" dedi.

Olay anı kamerada

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam kaçması polisin havaya ateş etmesi ve taksi şoförü ve yanındaki kişi tarafından yakalanması yer aldı. Öte yandan yaşanan kovalamaca anında taksiciler arasında konuşmalarda taksiciler arasındaki uygulamaya da yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Beylikdüzü, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksi Şoföründen Kahramanlık: Uyuşturucu Tacirini Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
13:26 Trump’ın ekonomi politikaları Türkiye’nin önünü açabilir Trump'ın ekonomi politikaları Türkiye'nin önünü açabilir
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:02:11. #1.11#
SON DAKİKA: Taksi Şoföründen Kahramanlık: Uyuşturucu Tacirini Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.