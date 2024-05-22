Taksi şoförünü 20 kere bıçaklayarak yaralayan 19 yaşındaki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Taksi şoförünü 20 kere bıçaklayarak yaralayan 19 yaşındaki zanlı tutuklandı

Bursa'da müşteri olarak bindiği taksiyle gezdikten sonra taksi şoförünü 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Saldırgan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yunus Emre Yüksel'in meslektaşları ise adliye önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

22.05.2024 19:43
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Taksi şoförünü 20 kere bıçaklayarak yaralayan 19 yaşındaki zanlı tutuklandı

Meslektaşları adliye önünde yoğun kalabalık oluşturdu

BURSA - Bursa'da müşteri olarak bindiği taksiyle gezdikten sonra taksi şoförünü 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Saldırgan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yunus Emre Yüksel'in meslektaşları ise adliye önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

Olay, Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Yunus Emre Yüksel (35), Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi. Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki Talha S., taksi şoförü Yüksel'i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaralayıp gasp etti. Kanlar içerisinde ormanlık alanda bırakılan Yunus Emre Yüksel'i o sırada o bölgede piknik yapmaya gelen 2 polis memuru fark edince hemen yardımına koşup 112 sağlık ekiplerini aradı. Yüksel, olay yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, jandarma ve polis 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaçmak için yine taksi kullandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için adım adım takip başlattı, çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. Saldırgan şahıs, Bademli Mahallesi'ndeki bir restoranda alkol aldıktan sonra Yunus Emre Yüksel'in çalıştığı taksi durağından bir başka taksi çağırarak bu taksiyle Kent Meydanı'na gelerek izini kaybettirdi. Bindiği takside müziğin sesini açmasını istediği sürücünün "Acımız var bir arkadaşımızı bıçakladılar" demesi üzerine Talha S.'nin, "Ya öyle mi olmuş, çok üzüldüm" diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu da ortaya çıktı.

Kıskıvrak gözaltına alındı

Saldırganın izini süren ekipler, Talha S.'nin Kent Meydanı'nda bir markete girdiğini ve burada alışveriş yaptığını, ardından izini kaybettirmek için Yenişehir ilçesine geldiğini tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece vakti saldırgana operasyon düzenlendi. Jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Zanlı Talha S., ifadesinin ardından yüksek güvenlik önlemleri altında Mudanya Adliyesi'ne getirildi. Adliye önünde taksi şoförü Yunus Emre Yüksel'in meslektaşları yoğun kalabalık oluşturdu. Zanlı Talha S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taksi şoförünü 20 kere bıçaklayarak yaralayan 19 yaşındaki zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksi şoförünü 20 kere bıçaklayarak yaralayan 19 yaşındaki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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