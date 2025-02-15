Taksi Ters Yön Kavgası Kadıköy'de Patlak Verdi

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Kadıköy'de takside ters yön kavgası: Yolcu çileden çıktı

İSTANBUL - Kadıköy'de ticari taksi içerisinde ilerleyen kadın yolcu ile, taksiyi durdurarak ters yönünde ilerlediğini söyleyen bir vatandaş arasında tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre taksi içerisinde seyahat eden kadın yolcu, ters yönde gittikleri gerekçesiyle kendilerini durduran vatandaş ile tartışmaya başladı. İkilinin sözlü tartışması, kadın yolcunun taksiden inmesiyle büyüdü. Darp raporu alan mahalle sakini, kadın yolcudan şikayetçi oldu.Tarafların birbirine müdahale ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay taksi şoförünün araya girmesiyle ile son buldu.