Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

Taksim Meydanı'nda helikopter destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama kontrolü yapıldı. Trafik, Beyoğlu Güvenlik Şube, Asayiş ve Özel Harekat ekiplerinin katıldığı denetimde sürücü ve araç belgeleri incelendi. Asayiş ekipleri ise araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların GBT'sine baktı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

26.03.2024 19:49
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Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda helikopter destekli "Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama kontrolü de yapıldı.

Taksim Meydanı'nda helikopter destekli "Huzur Uygulaması" yapıldı. Trafik, Beyoğlu Güvenlik Şube, Asayiş ve Özel Harekat ekiplerinin katıldığı denetimde sürücü ve araçların belgeleri incelendi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların GBT'sine bakıldı. Denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Taksim, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika

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