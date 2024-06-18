Taksim'de Mekan Sahipleri Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Taksim'de Mekan Sahipleri Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 3 Şüpheli Yakalandı

Taksim'de aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Saldırıda 4 şahıs, karşı mekanın çalışanlarına ateş açtı. Olay anı kameralara yansırken, 3 kişi yaralandı ve 3 şüpheli B Bölge Güven Timleri tarafından yakalandı.

18.06.2024 09:49
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Taksim'de aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği olayda 4 şahıs, karşı mekanın çalışanlarına kurşun yağdırdı. Saldırı anının kameralara yansıdığı olayda 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli ise B Bölge Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında gece saatlerinde kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine mekanın içerisinden çıkan 4 çalışan, aynı anda silahlarını çekip karşı mekanın çalışanlarına ateş açtı. Sokakta kaçmaya çalışan, karşı mekanın çalışanları koşarak kaçarken 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

B Bölge Güven Timleri kıskıvrak yakaladı

Saldırı esnasında sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği polisleri hemen harekete geçti. Sokakta yaşanan kovalamaca sonucu Mesut T. ve yanındaki 2 kişi olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Karnından yaralanan Erkan B. ve hafif yaralanan diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, yaralı şahıslarla saldırganların karşılıklı iki mekanda çalıştıkları ve aralarında bir süredir husumet olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taksim'de Mekan Sahipleri Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de Mekan Sahipleri Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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