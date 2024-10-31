Taksim'de Motosiklet Denetimi: 30 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Taksim'de Motosiklet Denetimi: 30 Bin TL Ceza

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Taksim Meydanı'nda yaya yolunu işgal eden 20 motosiklet sürücüsüne toplam 30 bin 120 lira ceza kesildi.

31.10.2024 12:19
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Taksim'de yaya yolunu işgal eden motosiklet sürücülerine ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda yaya yolu üzerinde motosikletle seyreden sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimde 20 motosiklet sürücüsüne kişi başı bin 506 liradan toplamda 30 bin 120 lira ceza yazıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda yaya yolu üzerinde yolculuk yapan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde motorize ekipler meydanda ring atarak yaya yoluna giriş yapan motor sürücülerini tespit etmeye çalıştı. Yaya yoluna giriş yaptığı tespit edilen 20 motosiklet sürücüsü durdurularak uyarıların yapılması ve ceza işlemleri için sabit bekleyen ekiplerin bulunduğu noktaya getirildi.

Sürücülere toplam 30 bin 120 lira para cezası kesildi

Gerçekleştirilen denetimde, 20 motosiklet sürücüsüne kişi başı bin 506'şar liradan toplamda 30 bin 120 lira para cezası kesildi. Para cezası kesilen sürücüler yapılan işlemler sonrası motorları ile denetim noktasından ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taksim'de Motosiklet Denetimi: 30 Bin TL Ceza - Son Dakika

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