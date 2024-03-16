Taksim'de üçüncü defa dilenirken yakalanan pişkin dilenci
İSTANBUL - Taksim'de kendisini sakatmış gibi göstererek insanların duygularını sömürerek dilenen Erdinç Pehlivan'a zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce 2 defa daha yakalanan pişkin dilenciye 970 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.
Beyoğlu Taksim'de kendisini sakatmış gibi gösterip insanların duygularını sömürerek para dilenen Erdinç Pehlivan, Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekiplerinin radarına takıldı. Tarihi Galata Kulesinden Şişhane'ye kadar bacağından sakatmış gibi yürüyen Erdinç Pehlivan, dilenerek insanlardan para almaya çalıştı.
Şişhane metro çıkışında duygu sömürerek insanlardan para dilenen Erdinç Pehlivan Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Dilenci, ekipler tarafından Beyoğlu Zabıta Amirliği'ne götürüldü.
Daha önce hakkında 2 kez işlem yapıldığı öğrenilen Pehlivan'a 970 lira idari ceza işlem uygulandı.
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