 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Taksim'de yılbaşı öncesi denetimler sıklaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim'de yılbaşı öncesi denetimler sıklaştı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim'de yılbaşı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimler sırasında 3 kaçak göçmen yakalandı ve iş yerlerinde ruhsat, fiyat listesi, hijyen ve ürün kontrolü yapıldı.

30.12.2023 - 11:12,
Abone Ol

Taksim'de yılbaşı öncesi denetimler sıklaştı

İSTANBUL - Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim'de yılbaşı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, iş yerlerini denetlerken kaçak göçmen olduğu tespit edilen 3 şahsı da yakaladı.

Taksim'de yılbaşı öncesi denetlemeler sıklaştırıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri gündüz saatlerinde 3 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Beyoğlu zabıtası ise iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetlemede iş yerlerinin ruhsat durumu, fiyat listesi, hijyen durumu, açıkta ürün olup olmadığına yönelik kontroller yapıldı.

Taksim\'de yılbaşı öncesi denetimler sıklaştı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Göçmen, Taksim, Göçmen Kaçakçılığı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksim'de yılbaşı öncesi denetimler sıklaştı - Son Dakika


11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44
Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32
Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler

Son Dakika
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
09:17 TFF Başkanı Büyükekşi topun ağzında! Son 20 gün içerisindeki 3 büyük krizi de yönetemedi
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:14:34. #1.13#
SON DAKİKA: Taksim'de yılbaşı öncesi denetimler sıklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement