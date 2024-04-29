Taksim Meydanı'nda Polis Ekibiyle Tartışan Kadınlar Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Taksim Meydanı'nda Polis Ekibiyle Tartışan Kadınlar Gözaltına Alındı

Taksim Meydanı'nda polis ekibinin önlerinden çekilmeleri için korna çaldığı iki genç kadın, çekilmeyip küfürler savurunca polis tarafından güçlükle gözaltına alındı. Kelepçelenen kadınlar, hastane ve karakolda da olay çıkardı. Saldırgan kadınlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.04.2024 10:03  Güncelleme: 10:14
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Taksim Meydanı'na giren polis ekibinin önlerinden çekilmeleri için korna çaldığı iki genç kadın, hem çekilmeyip hem de küfürler savurunca ortalık karıştı. Polis otosuna da vuran iki kadın direnip hakaretler etmeyi sürdürünce polis tarafından güçlükle gözaltına alındı. Kelepçelenen iki kadın önce hastaneyi sonra da karakolu da adeta birbirine kattı. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırgan iki kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz yaz yaşanan olayda gece saatlerinde devriye gezen polis ekibi, cadde üzerinden meydana giriş yaptı. Burada ilerleyen ekip, önünde yürüyen iki kıza yoldan çekilmeleri için kornaya bastı. Ancak dansçılık yaptığı ve öğrenci olduğu öğrenilen Zeynep Beren B. (22) ekibe bağırarak, "Burası yaya yolu, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, defolun başka yerden geçin" dedi. Polisin tekrardan yoldan çekilmeleri yönünde uyarıda bulunması üzerine kadın şahıs, ekibin geçişine engel olarak "üzerinizde ki üniformaya mi güveniyorsunuz" diyerek bu kez de küfürler savurmaya başladı.

Polis otosunu yumruklayıp küfürler savurdu

Çevredeki vatandaşların duyacağı şekilde hakaretler de savuran kadın, polis otosunun da kaputunu yumruklamaya başladı. Bunun üzerine araçtan inen polis ekibi, kadını uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak uyarıları dikkate almayan kadın, bağırarak küfür etmeye devam etti. Bu sebeple polis kadını gözaltına almak istedi. Kadınlar ise polise direnerek tekme ve yumrukları savurdu. Kadın polis otosuna bindirilmek istenildiği esnada yanındaki arkadaşı Elif Aleyna Ö. (26), aracın kapısını açarak polis memuruna eliyle vurmaya başladı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu iki kadın da güçlükle polis otosuna bindirildi. Yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Küfür ve hakarete uğrayan doktor "beyaz kod" verdi

Sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye götürülen iki kadın, polis otosu içerisinde polis memurunu darbederek direnmeye devam etti. Hastanede de aynı şekilde küfür ederek bağırmayı sürdüren iki kadını güvenlik görevlileri sakin olmaları yönünde uyardı ancak başarılı olamadı. Hastanedeki doktora da küfür ve hakaret ettiği öğrenilen iki kadın hakkında doktor, şikayetçi olacağını söyleyerek "beyaz kod" uyarısı verdi. Güçlükle alınan sağlık raporu sonrasında iki kadın, emniyete götürülmek üzere polis otosuna bindirilmek istendi. Ancak iki kadın, kendini yere atarak polis direndikten sonra tekme ve yumruklar salladı. Zorlukla araca bindirilen kadınlardan biri, "İnşallah anan, bacında bu duruma düşer" diye küfürler etti.

Karakolu da birbirine kattılar

Daha sonra polis otosuyla emniyete görürülen iki kadın, burada da rahat durmadı. Küfür ve hakaretler eden iki kadın, oturduğu yerden kalkarak polise saldırdı. Polis memuru yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alırken, karakolu adeta birbirine katan iki kadının ifadesi alındı. Geceyi nezarethanede geçiren iki kadına, "tehdit-hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu aracına zarar verme" suçlarından ve "beyaz kod" verilmesinden dolayı adli işlem yapıldı.

Ortalığı birbirine katan iki kadın serbest

İşlemlerinin tamamlanması sonrasında adllyeye sevk edilen saldırgan 2 kadın, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili mahkeme sürecinin halen devam ettiği ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Taksim, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksim Meydanı'nda Polis Ekibiyle Tartışan Kadınlar Gözaltına Alındı - Son Dakika

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