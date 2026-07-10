Talas'ta Trafik Kazası: 22 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Talas'ta Trafik Kazası: 22 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Talas\'ta Trafik Kazası: 22 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti
10.07.2026 18:15
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Kayseri'de motosikletli Yaren Mercan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü tutuklandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken otomobille çarpışan ERÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde 19 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında; motosikletiyle yolda ilerleyen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan (22); K.E. (42) yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü K.E. tutuklanmıştı.

Genç doktor adayını hayattan koparan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Yaren Mercan'a hızla gelen otomobilin arkadan çarptığı ve Mercan'ın metrelerce savrulduğu yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Trafik, Talas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Talas'ta Trafik Kazası: 22 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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