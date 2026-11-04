Tanık Narman, ihalelerin kazananını Ekrem İmamoğlu ve Ongun'un belirlediğini söyledi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tanık Selman Narman, Kültür A.Ş. tarafından yapılan bazı ihaleler hakkında, "Bunlar kazananı ve ihale bedeli önceden belli olan ihalelerdir. Formalite olarak yapılan ihalelerdir. Bu belirlemeleri Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun yapar. Bunu amirlerimin talimat aktarımlarıyla biliyorum" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının üçüncü oturumunun görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık Selman Narman dinlendi. Narman iddianamede yer alan ifadesinde "Kültür A.Ş.'de avukat olarak ihale biriminde görev yapmaktaydım. Hukukçu olduğumdan dolayı sözleşmelerin hazırlanması ve ihale evraklarının hazırlanması konularında çalışmalar yapmıştım. Bir takım usulsüz iş ve işlemlere bizzat şahit oldum" şeklinde beyanda bulunmuştu.

"Formalite olarak yapılan ihalelerdir"

Tanık Narman duruşmada ihalelerde usulsüz işlemler yapıldığını söyleyerek, "Kültür A.Ş. tarafından yapılan açık hava reklam alanları ihaleleri, konsept tasarım işleri, organizasyon kapsamında bazı beyanlarım olmuştur. Bunların içinde en önemli olan açık hava reklam alanları ihaleleri ile ilgili bölüm. Bu ihaleler Kültür A.Ş. tarafından İBB'den ve Medya A.Ş.'den alınmış, sonrasında ise bölümlere ayrılarak alt firmalara verilmiştir. Ancak bunlar kazananı ve ihale bedeli önceden belli olan ihalelerdir. Formalite olarak yapılan ihalelerdir. Bu belirlemeleri Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun yapar. Bunu ben kendi beyanımla değil, amirlerimin talimat aktarımlarıyla biliyorum" beyanında bulundu.

"Telefonlarımızı aldı ve çekmeceye bıraktı"

Narman, ihaleler alındıktan sonra eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü sanık Serdal Taşkın tarafından bir toplantıya çağırıldığını da beyanında söyleyerek, "Toplantıda genel müdür yardımcısı Doğan Hamit Doğruer de vardı. Önce telefonlarımızı aldı ve salonun diğer yüzündeki çekmeceye bıraktı. Sonra gelip yerine oturdu ve 'evet arkadaşlar, Saraçhane'ye gidiyoruz, nihayet karar verildi, alt ihalelere başlıyoruz' dedi. İhalelerin kaç bölüm harcanacağı, hangi bölümün hangi firmaya verileceği ve bedelinin ne olacağına dair bilgileri paylaştı. Sonrasında da alt dosyaların hazırlanması talimatını verdi. İhaleleri bu şekilde hazırlamış olduk" ifadelerini kullandı.

"Usulsüz işlere bulaştırılmış olmaktan dolayı duyduğum rahatsızlığı dile getirdiğim bir e-postadır"

Narman, müfettişe verilen ifadelerin tamamının tek tip olarak imzalatıldığını anlatarak, "İmzalamayan sonucuna katlanır talimatı vardı. Bu süreci yürüten Kültür A.Ş.'de Doğan Hamit Doğruer'di genel müdür yardımcısı olması sebebiyle. Ama bu talimatın da Doğan Bey'e iştirakler koordinasyon biriminden geldiğini çok net biliyorum. Doğan Hamit Doğruer gelen talimatı uygulamıştır" dedi.

Narman, kendisinin gönderdiği bir e-posta hakkında ise, "Bu e-posta incelendiğinde aslında bugünlere delil oluşturduğu görülecektir. Yapılan o usulsüz işlere ve bunlara bulaştırılmış olmaktan dolayı duyduğum rahatsızlığı dile getirdiğim bir e-postadır. Bir terfi değil o, görev yeri değişikliği istedim. Çünkü bu işlere bulaştırılmaktan kurtulmak için Müze Müdürlüğüne geçmeyi talep ettim" dedi.

Selman Narman, kendisine sorulan soru üzerine duruşmada tutuklu sanık Murat Ongun hakkında, "Murat Ongun hakkında bütün belediye camiasında olan bilgi şudur, başkandan sonraki ikinci adamdır. Bu kadar basit olay aslında" ifadelerini kullandı.