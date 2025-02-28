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Bakımı yapılan tanker patladı: 2 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bakımı yapılan yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı.

Olay Gaziantep'in Nizip ilçesi, Nizip sanayi sitesi 14. Cadde de bir tanker imalathanesinde meydana geldi. Bakım için tamirciye gelen yakıt tankeri çalışma esnasında bir anda patladı. Patlamada 45 yaşındaki Mehmet Horuz ve 17 yaşındaki Alperen Kılıçparlar olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri patlamayla ilgili soruşturma başlattı.